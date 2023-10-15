Никитин: Сбрасывать поражение на выезд — самое плохое

Главный тренероценил поражение в матче с(1:4).

«Авангард с победой. Они сегодня были лучше в деталях, более сконцентрированы. Мы не смогли быть не просто конкурентоспособными, а вести игру. Из последних восьми игр семь на выезде — "самолётные ноги"? Это не наш термин. Нет, мы не были сегодня хуже в движении или в способности обыграть соперника — просто соперник старался выполнять то, что нужно сделать, чтобы нас обыграть, а мы дали слабину в этом. Сбрасывать это на выездную серию — самое плохое, что может быть для нас. Расцениваем это как урок.

Да, мы знали, что "Авангард" будет делать во втором периоде, и мы умеем играть вторые периоды. Здесь просто желание и возможность не совпали», — цитирует Никитина «Чемпионат».

«Авангард» набрал 22 очка и идет шестым в Восточной конференции после 17 матчей. «Локомотив» (29) лидирует на «Западе».