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    Никитин: Сбрасывать поражение на выезд — самое плохое

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил поражение в матче с «Авангардом» (1:4).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Авангард с победой. Они сегодня были лучше в деталях, более сконцентрированы. Мы не смогли быть не просто конкурентоспособными, а вести игру. Из последних восьми игр семь на выезде — "самолётные ноги"? Это не наш термин. Нет, мы не были сегодня хуже в движении или в способности обыграть соперника — просто соперник старался выполнять то, что нужно сделать, чтобы нас обыграть, а мы дали слабину в этом. Сбрасывать это на выездную серию — самое плохое, что может быть для нас. Расцениваем это как урок.

    Да, мы знали, что "Авангард" будет делать во втором периоде, и мы умеем играть вторые периоды. Здесь просто желание и возможность не совпали», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    «Авангард» набрал 22 очка и идет шестым в Восточной конференции после 17 матчей. «Локомотив» (29) лидирует на «Западе».

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