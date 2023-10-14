НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вашингтон», Малкин набрал четыре очка

Евгений Малкин отметился голом и ассистентским хет-триком в матче с «Питтсбургом»

За океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:4

«Вашингтон» в первом матче нового сезона потерпел разгромное поражение от «Питтсбурга».

Первой звездой матча стал Евгений Малкин. Российский нападающий «Пингвинз» отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Лидер «Питсбурга» Сидни Кросби дважды поразил ворота «Кэпиталз» при игре в большинстве. Канадец набирал не менее двух очков в 30-ти матчах против «Вашингтона».

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри оформил шатаут, отразив все 19 бросков соперника.

«Вашингтон» впервые в своей истории не забил в первом матче сезона НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Голы: Малкин — 1 (Ракелль, Карлссон), 24:07 — 0:1. Кросби — 2 (бол., Гюнцель, Малкин), 25:51 — 0:2. Кросби — 3 (бол., Малкин, Гюнцель), 31:46 — 0:3. Рил. Смит — 1 (Малкин), 56:57 — 0:4Вратари: Линдгрен — ДжерриШтраф: 13 — 13Броски: 19 (8+7+4) — 35 (10+13+12)

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:4

«Нью-Джерси» — «Аризона» — 3:4 Б

Автором победного буллита стал нападающий «Аризоны» Ник Бьюгстад.

19-летний форвард «Аризоны» Логан Кули набрал два очка в своем дебютном матче в НХЛ. В истории «Койотис» подобное ранее удавалось только Шейну Доуну.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Аризона» — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Дамба — 1 (Келлер, Шмальц), 6:22 — 0:1. Дурзи — 1 (бол., Келлер, Кули), 24:23 — 0:2. Братт — 1 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 28:09 — 1:2. Хэмилтон — 2 (бол., Д. Хьюз, Братт), 32:29 — 2:2. Братт — 2 (бол., Д. Хьюз, Тоффоли), 38:53 — 3:2. Шмальц — 1 (бол., Кули), 53:55 — 3:3Победный буллит: БьюгстадВратари: Шмид (65:00) — Веймелка (65:00)Штраф: 16 — 12Броски: 36 (8+14+11+3) — 33 (14+10+8+1)