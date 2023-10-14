НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вашингтон», Малкин набрал четыре очка

За океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:4
«Вашингтон» в первом матче нового сезона потерпел разгромное поражение от «Питтсбурга».
Первой звездой матча стал Евгений Малкин. Российский нападающий «Пингвинз» отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.
Лидер «Питсбурга» Сидни Кросби дважды поразил ворота «Кэпиталз» при игре в большинстве. Канадец набирал не менее двух очков в 30-ти матчах против «Вашингтона».
Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри оформил шатаут, отразив все 19 бросков соперника.
«Вашингтон» впервые в своей истории не забил в первом матче сезона НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Малкин — 1 (Ракелль, Карлссон), 24:07 — 0:1. Кросби — 2 (бол., Гюнцель, Малкин), 25:51 — 0:2. Кросби — 3 (бол., Малкин, Гюнцель), 31:46 — 0:3. Рил. Смит — 1 (Малкин), 56:57 — 0:4Вратари: Линдгрен — ДжерриШтраф: 13 — 13Броски: 19 (8+7+4) — 35 (10+13+12)
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 0:4
«Нью-Джерси» — «Аризона» — 3:4 Б
Автором победного буллита стал нападающий «Аризоны» Ник Бьюгстад.
19-летний форвард «Аризоны» Логан Кули набрал два очка в своем дебютном матче в НХЛ. В истории «Койотис» подобное ранее удавалось только Шейну Доуну.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Аризона» — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Дамба — 1 (Келлер, Шмальц), 6:22 — 0:1. Дурзи — 1 (бол., Келлер, Кули), 24:23 — 0:2. Братт — 1 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 28:09 — 1:2. Хэмилтон — 2 (бол., Д. Хьюз, Братт), 32:29 — 2:2. Братт — 2 (бол., Д. Хьюз, Тоффоли), 38:53 — 3:2. Шмальц — 1 (бол., Кули), 53:55 — 3:3Победный буллит: БьюгстадВратари: Шмид (65:00) — Веймелка (65:00)Штраф: 16 — 12Броски: 36 (8+14+11+3) — 33 (14+10+8+1)
«Нью-Джерси» — «Аризона» — 3:4 Б