Ротенберг: СКА прошел самый сложный этап в истории клуба

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с минским(3:2).

«Лучшим игроком стал Рендулич, а не Серебряков? Выбирали сами игроки, так решили. Есть решение команды. Если вы посмотрите наши игры, то практически во всех мы перебросали соперников в два-три раза, и это не показатель победы. Сильный соперник, был свежее нас из-за календаря, будет всё выравниваться. Мы прошли самый сложный этап в истории клуба: сыграли десять игр на выезде, включая Дальний Восток, включая шесть игр на выезде подряд, — такого у нас не было никогда.

В прошлом году мы играли три матча дома и на выезде при таком же количестве матчей. Я не понимаю, почему поменяли календарь, но это вопрос не к нам, а в лигу. Мы прошли этот этап, будет работать по нарастающей. Наши ребята сегодня вытащили матч за счёт силы воли, тем ценнее эта победа. Мы никуда не летим, восстановим силы, будем зализывать раны, у нас всё начинается, мы работаем единым кулаком», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

После этой игры СКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» расположилось на строчку ниже.