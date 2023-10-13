Кравец: Немножко было страшновато в начале первого периода, не все получалось, но выстояли

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с московским(3:0).

«Серьёзную команду сегодня обыграли, в такой тяжёлой борьбе. Вернули небольшой должок за матч в Москве. Немножко было страшновато в начале первого периода, не все получалось, но выстояли, отбились, во втором периоде перевели шайбу в чужую зону, хорошие голы забили. И опять — большинство, меньшинство в решающие моменты сработало, и игра вратаря даёт команде импульс. Но всего лишь небольшой шаг вперёд, впереди ещё очень много игр.

Задумки сыграть первый период сдержанно нет. Мы всегда просим ребят с первой смены играть правильно, активно, в чужой зоне. Не всегда это получается, где-то соперник играет лучше, и в такие моменты надо правильно действовать в обороне, чтобы соперник тратил силы вхолостую.

Перед третьим периодом, естественно, не было установки закрыться. Мы продолжали придерживаться своей тактики, просто более она была сдержанна: один игрок активный впереди, а четвёрочка сзади отрабатывает все эти вбросы, переводы», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Авангард» теперь занимает шестое место на «Востоке» с 20 очками. «Динамо» идет на пятой позиции на «Западе» с 23 баллами.