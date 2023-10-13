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    Кравец: Немножко было страшновато в начале первого периода, не все получалось, но выстояли

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    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:0).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Серьёзную команду сегодня обыграли, в такой тяжёлой борьбе. Вернули небольшой должок за матч в Москве. Немножко было страшновато в начале первого периода, не все получалось, но выстояли, отбились, во втором периоде перевели шайбу в чужую зону, хорошие голы забили. И опять — большинство, меньшинство в решающие моменты сработало, и игра вратаря даёт команде импульс. Но всего лишь небольшой шаг вперёд, впереди ещё очень много игр.

    Задумки сыграть первый период сдержанно нет. Мы всегда просим ребят с первой смены играть правильно, активно, в чужой зоне. Не всегда это получается, где-то соперник играет лучше, и в такие моменты надо правильно действовать в обороне, чтобы соперник тратил силы вхолостую.

    Перед третьим периодом, естественно, не было установки закрыться. Мы продолжали придерживаться своей тактики, просто более она была сдержанна: один игрок активный впереди, а четвёрочка сзади отрабатывает все эти вбросы, переводы», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Авангард» теперь занимает шестое место на «Востоке» с 20 очками. «Динамо» идет на пятой позиции на «Западе» с 23 баллами.

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