Кокорев: Проспали первый период, половину второго, потом включились

Главный тренерподвел итог матча против(3:2 Б).

«Хочу сказать, что игру надо начинать с первого периода. Проспали первый период, половину второго, потом включились и пол-игры отыграли на хорошем уровне. Могли забить с игры — не получилось, но по буллитам выиграли. Поздравляю всех с победой — болельщиков и команду.

Могу сказать только за свою команду, что мы, повторюсь, проспали начало и половину второго периода. Что касается команды соперника, мы знали, что она проводит вторую игру подряд и говорили, что не надо на это обращать внимания, что она будет играть на победу. Тем более она выиграла перед этим игру, был психологический подъём», — приводит слова Кокорева официальный сайт «Сочи».

После этого матча южане занимают 4-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Нефтехимик» — на последней 12-й позиции Востока (12 баллов).