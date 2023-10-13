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    Кокорев: Проспали первый период, половину второго, потом включились

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    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итог матча против «Нефтехимика» (3:2 Б).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Хочу сказать, что игру надо начинать с первого периода. Проспали первый период, половину второго, потом включились и пол-игры отыграли на хорошем уровне. Могли забить с игры — не получилось, но по буллитам выиграли. Поздравляю всех с победой — болельщиков и команду.

    Могу сказать только за свою команду, что мы, повторюсь, проспали начало и половину второго периода. Что касается команды соперника, мы знали, что она проводит вторую игру подряд и говорили, что не надо на это обращать внимания, что она будет играть на победу. Тем более она выиграла перед этим игру, был психологический подъём», — приводит слова Кокорева официальный сайт «Сочи».

    После этого матча южане занимают 4-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Нефтехимик» — на последней 12-й позиции Востока (12 баллов).

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