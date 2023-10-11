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    «Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в КХЛ

    «Сибирь» — «Трактор»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях победил «Сибирь» — 5:4 Б.

    ХК «Трактор»
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    ХК «Трактор»

    Решающий буллит забросил Максим Шабанов. 23-летний форвард сделал дубль в основное время.

    Еще по одной шайбе за «Трактор» забросили Никита Сошников и Виталий Кравцов. За «Сибирь» голы забили Никита Шашков, Иван Климович, Владимир Бутузов и Илья Морозов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Шашков — 1 (Яковлев, Сушко), 2:02 — 1:0. Сошников — 2 (Яруллин), 3:54 — 1:1. И. Климович — 3 (Дубакин), 18:58 — 2:1. Бутузов — 3 (бол., Прохоркин, Андреофф), 32:19 — 3:1. Шабанов — 4 (бол., Попов, Ткачев), 37:41 — 3:2. Морозов — 3 (Гордеев, Бек), 48:19 — 4:2. Кравцов — 3 (бол., Юртайкин, Бауи), 53:52 — 4:3. Шабанов — 5 (Ткачев, Яруллин), 57:20 — 4:4Победный буллит: ШабановВратари: Красоткин — ФукалеШтраф: 7 — 2Броски: 24 (11+4+9+0) — 32 (9+8+13+2)

    В следующем матче «Сибирь» примет «Металлург».

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    «Трактор» на выезде сыграет с «Автомобилистом».

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