НХЛ. «Тампа» выиграла у «Нэшвилла», Кучеров забросил первую шайбу нового сезона

«Тампа» начала сезон с победы над «Нэшвиллом»

«Тампа» начала сезон с победы над «Нэшвиллом» Фото: nhl.com

За океаном стартовал новый регулярный чемпионат НХЛ.

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:3

«Тампа-Бэй» в матче открытия нового сезона НХЛ одержала домашнюю победу над «Нэшвиллом.

Автором первой заброшенной шайбы регулярного чемпионата стал нападающий "Тампы" Никита Кучеров. В конце игры российский забил еще один гол, поразив пустые ворота соперника.

Защитник хозяев Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский пропустит первые несколько месяцев "регулярки" из-за травмы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 0:1, 4:2) Голы: Кучеров — 1 (Хедман, Пойнт), 9:48 — 1:0. О`Райлли — 1 (Форсберг, Макдона), 36:15 — 1:1. Пярссинен — 1 (Форсберг, О`Райлли), 40:11 — 1:2. Пол — 1 (бол., Пойнт, Стэмкос), 42:25 — 2:2. Хагель — 1 (буллит), 43:07 — 3:2. Новак — 1 (бол., Томасино, Нюквист), 48:48 — 3:3. Пол — 2 (бол., Сергачев, Пойнт), 50:52 — 4:3. Кучеров — 2 (п.в., Пол, Сергачев), 59:58 — 5:3Вратари: Йоханссон — Сарос (57:35 — 59:58)Штраф: 8 — 10Броски: 34 (12+5+17) — 31 (2+13+16)

Тампа-Бэй — Нэшвилл 5:3

"Питтсбург" — "Чикаго" — 2:4

"Питтсбург" начал сезон с домашнего поражения от "Чикаго".

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности "-1".

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Чикаго» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) Голы: Раст — 1 (Летанг, Эллер), 7:04 — 1:0. Кросби — 1 (Гюнцель, Петтерссон), 31:56 — 2:0. Донато — 1 (Власик, Бедард), 35:37 — 2:1. Гуттман — 1 (Джонс, Атанасиу), 50:05 — 2:2. Дикинсон — 1 (Перри, Фолиньо), 55:29 — 2:3. Фолиньо — 1 (п.в., Перри, Дикинсон), 58:33 — 2:4Вратари: Джерри (57:25 — 58:33) — МразекШтраф: 8 — 4Броски: 40 (13+15+12) — 36 (17+10+9)

Питтсбург — Чикаго 2:4

"Вегас" — "Сиэтл" — 4:1

Одну из четырех шайб "Вегаса" в этом матче забросил российский нападающий Иван Барбашев.

"Вегас" является действующим победителем Кубка Стэнли.