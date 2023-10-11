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    НХЛ. «Тампа» выиграла у «Нэшвилла», Кучеров забросил первую шайбу нового сезона

    Обзор первого игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/2024

    Хоккей Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Вегас Голден Найтс Сиэтл Кракен
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    «Тампа» начала сезон с победы над «Нэшвиллом»
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    «Тампа» начала сезон с победы над «Нэшвиллом»
    За океаном стартовал новый регулярный чемпионат НХЛ.

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:3

    «Тампа-Бэй» в матче открытия нового сезона НХЛ одержала домашнюю победу над «Нэшвиллом.

    Автором первой заброшенной шайбы регулярного чемпионата стал нападающий "Тампы" Никита Кучеров. В конце игры российский забил еще один гол, поразив пустые ворота соперника.

    Защитник хозяев Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

    Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский пропустит первые несколько месяцев "регулярки" из-за травмы.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)
    Голы: Кучеров — 1 (Хедман, Пойнт), 9:48 — 1:0. О`Райлли — 1 (Форсберг, Макдона), 36:15 — 1:1. Пярссинен — 1 (Форсберг, О`Райлли), 40:11 — 1:2. Пол — 1 (бол., Пойнт, Стэмкос), 42:25 — 2:2. Хагель — 1 (буллит), 43:07 — 3:2. Новак — 1 (бол., Томасино, Нюквист), 48:48 — 3:3. Пол — 2 (бол., Сергачев, Пойнт), 50:52 — 4:3. Кучеров — 2 (п.в., Пол, Сергачев), 59:58 — 5:3Вратари: Йоханссон — Сарос (57:35 — 59:58)Штраф: 8 — 10Броски: 34 (12+5+17) — 31 (2+13+16)

    Тампа-Бэй — Нэшвилл 5:3

    "Питтсбург" — "Чикаго" — 2:4

    "Питтсбург" начал сезон с домашнего поражения от "Чикаго".

    Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности "-1".

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Чикаго» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
    Голы: Раст — 1 (Летанг, Эллер), 7:04 — 1:0. Кросби — 1 (Гюнцель, Петтерссон), 31:56 — 2:0. Донато — 1 (Власик, Бедард), 35:37 — 2:1. Гуттман — 1 (Джонс, Атанасиу), 50:05 — 2:2. Дикинсон — 1 (Перри, Фолиньо), 55:29 — 2:3. Фолиньо — 1 (п.в., Перри, Дикинсон), 58:33 — 2:4Вратари: Джерри (57:25 — 58:33) — МразекШтраф: 8 — 4Броски: 40 (13+15+12) — 36 (17+10+9)

    Питтсбург — Чикаго 2:4

    "Вегас" — "Сиэтл" — 4:1

    Одну из четырех шайб "Вегаса" в этом матче забросил российский нападающий Иван Барбашев.

    "Вегас" является действующим победителем Кубка Стэнли.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Сиэтл» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Стивенсон — 1 (Хауден, Стоун), 7:16 — 1:0. Маршессо — 1, 14:57 — 2:0. Барбашев — 1 (Макнэбб), 21:20 — 3:0. Маккэн — 1 (Эберле), 28:19 — 3:1. Айкел — 1 (п.в., Стоун, Стивенсон), 58:45 — 4:1Вратари: Хилл — Грубауэр (58:22 — 58:45)Штраф: 11 — 8Броски: 28 (10+11+7) — 33 (13+10+10)
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