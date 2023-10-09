СКА — «Куньлунь»: счет матча 6:2, обзор голов

На голы Михаила Пашнина, Максима Федотова, Сергея Толчинского, Владимира Алистрова, Александра Гальченюка и Михаила Воробьева гости ответили точными бросками Колина Кэмпбелла и Паркера Фу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Голы: Пашнин — 1 (Грицюк, Воробьев), 1:27 — 1:0. М.С. Федотов — 1 (бол., Гальченюк, Воробьев), 7:46 — 2:0. Толчинский — 3 (Земченок, Кадейкин), 24:10 — 3:0. Алистров — 5 (Воробьев), 30:33 — 4:0. Кэмпбелл — 1 (Сомерби, Юйэнь), 35:05 — 4:1. Гальченюк — 7 (Толчинский, Кадейкин), 35:57 — 5:1. П. Фу — 1, 48:21 — 5:2. Воробьев — 4 (мен., Алистров), 49:59 — 6:2Вратари: Серебряков — ДжурасикШтраф: 12 — 16Броски: 41 (19+14+8) — 27 (11+4+12)
СКА набрал 16 очков в 16 матчах и поднялся на шестое место Западной конференции. «Куньлунь» (13 очков) идет десятым после 19 игр.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.