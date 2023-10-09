ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каору МитомаТрансферный дайджест. 3 — 9 октября
  • 21:30
    • «Динамо» в овертайме дожало «Северсталь»
  • 19:20
    • ISU не изменил решение об отстранении россиян от международных соревнований
    Все новости спорта

    СКА уверенно переиграл «Куньлунь»

    СКА — «Куньлунь»: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на домашнем льду одержал победу над «Куньлунем» со счетом 6:2.

    СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА

    На голы Михаила Пашнина, Максима Федотова, Сергея Толчинского, Владимира Алистрова, Александра Гальченюка и Михаила Воробьева гости ответили точными бросками Колина Кэмпбелла и Паркера Фу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
    Голы: Пашнин — 1 (Грицюк, Воробьев), 1:27 — 1:0. М.С. Федотов — 1 (бол., Гальченюк, Воробьев), 7:46 — 2:0. Толчинский — 3 (Земченок, Кадейкин), 24:10 — 3:0. Алистров — 5 (Воробьев), 30:33 — 4:0. Кэмпбелл — 1 (Сомерби, Юйэнь), 35:05 — 4:1. Гальченюк — 7 (Толчинский, Кадейкин), 35:57 — 5:1. П. Фу — 1, 48:21 — 5:2. Воробьев — 4 (мен., Алистров), 49:59 — 6:2Вратари: Серебряков — ДжурасикШтраф: 12 — 16Броски: 41 (19+14+8) — 27 (11+4+12)

    СКА набрал 16 очков в 16 матчах и поднялся на шестое место Западной конференции. «Куньлунь» (13 очков) идет десятым после 19 игр.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Малкин и компания не готовы к началу сезона?
  • «Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • У Синнера будут проблемы в матче с Шелтоном?
  • Синнер — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли Хуркач обыграть Чжана?
  • Хуркач — Чжан. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хуркач — Чжан
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Серундоло — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бельграно — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие