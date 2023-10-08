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    «Салават» разгромил на выезде магнитогорский «Металлург»

    «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» безо всяких проблем обыграл в гостях магнитогорский «Металлург» со счетом 6:2.

    Даниил Башкиров
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    Даниил Башкиров

    Уже в первом периоде команда Виктора Козлова забросила четыре шайбы. Отличились Данил Башкиров (дважды), Артем Пименов и Владислав Ефремов.

    Во втором периоде пятую шайбу забросил Алексей Василевский.

    На 45-й минуте в меньшинстве в пустые ворота шайбу отправил Данил Башкиров, оформив хет-трик.

    Гол престижа на 56-й минуте забил нападающий «Металлурга» Павел Акользин. А уже на исходе основного времени окончательный счет на табло установил Максим Карпов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев» 2:6 (0:4, 0:1, 2:1)
    Голы: Башкиров — 1 (Коледов, Алалыкин), 7:41 — 0:1, Пименов -1 (бол, Коледов, Шаров), 12:24 — 0:2, Ефремов — 1 (Шаров, Варлов), 14:21 — 0:3, Башкиров — 2 (Пименов), 16:52 — 0:4, Василевский — 1 (Шаров, Пименов), 32:39 — 0:5, Башкиров — 3 (мен., п.в., Ефремов), 44:22 — 0:6, Акользин — 1 (Карпов, Яковлев), 56:01 — 1:6, Карпов — 1 (Канцеров), 59:17 — 2:6.Вратари: Загидулин, Судницын — Ежов, ВыприцкийБроски: 29 (7-9-13) — 20 (9+6+5)Штраф: 4 — 10

    После 17-ти матчей у «Металлурга» стало 25 очков, он продолжает лидировать на «Востоке». «Салават» идет на шестой строчке с 16 баллами.

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