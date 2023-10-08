Капризов и Минтюков забросили по шайбе, «Миннесота» победила, «Анахайм» проиграл

Кирилл Капризов Фото: globallookpress.com
В составе победителей по голу забили Джейкоб Миддлтон, Джон Меррилл, Марко Росси и Кирилл Капризов.
В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» 13 октября сыграет с «Флоридой», «Даллас» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».
Еще в одной игре «Анахайм» уступил «Аризоне» со счетом 1:7.
В составе победителей по шайбе забросили Мэтт Дамба, Шон Дурзи, Лиам О’Брайен, Джек Макбэйн, Логан Кули, Ник Бьюгстад и Лоусон Круз. За проигравших забил Павел Минтюков.
В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» 15 октября встретится с «Вегасом», «Аризона» 14 октября сыграет с «Нью-Джерси».