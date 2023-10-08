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    Капризов и Минтюков забросили по шайбе, «Миннесота» победила, «Анахайм» проиграл

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    В предсезонном матче НХЛ «Миннесота» обыграла «Даллас» со счетом 4:0.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    В составе победителей по голу забили Джейкоб Миддлтон, Джон Меррилл, Марко Росси и Кирилл Капризов.

    В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» 13 октября сыграет с «Флоридой», «Даллас» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».

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    Еще в одной игре «Анахайм» уступил «Аризоне» со счетом 1:7.

    В составе победителей по шайбе забросили Мэтт Дамба, Шон Дурзи, Лиам О’Брайен, Джек Макбэйн, Логан Кули, Ник Бьюгстад и Лоусон Круз. За проигравших забил Павел Минтюков.

    В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» 15 октября встретится с «Вегасом», «Аризона» 14 октября сыграет с «Нью-Джерси».

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