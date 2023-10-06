«Автомобилист» обыграл «Сибирь»

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
Голкипер екатеринбуржцев Владимир Галкин отбил все броски сибирского клуба.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Ли — 2 (Кузнецов, Зборовский), 16:01 — 0:1. Осипов — 1, 22:47 — 0:2. Мэйсек — 5 (бол.), 53:22 — 0:3. Филяев — 1, 54:16 — 0:4Вратари: Красоткин — ГалкинШтраф: 2 — 10Броски: 30 (10+13+7) — 23 (6+7+10)
«Сибирь» потерпела третье поражение кряду. «Автомобилист» одержал третью победу подряд.