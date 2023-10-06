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    «Автомобилист» обыграл «Сибирь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Сибирь
    Сегодня, 6 октября, «Сибирь» на своем льду уступила «Автомобилисту» со счетом 0:4.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    Голкипер екатеринбуржцев Владимир Галкин отбил все броски сибирского клуба.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Ли — 2 (Кузнецов, Зборовский), 16:01 — 0:1. Осипов — 1, 22:47 — 0:2. Мэйсек — 5 (бол.), 53:22 — 0:3. Филяев — 1, 54:16 — 0:4Вратари: Красоткин — ГалкинШтраф: 2 — 10Броски: 30 (10+13+7) — 23 (6+7+10)

    «Сибирь» потерпела третье поражение кряду. «Автомобилист» одержал третью победу подряд.

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