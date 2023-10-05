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    «Сочи» «перестрелял» «Северсталь»

    «Сочи» — «Северсталь»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Сочи
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» обыграл «Северсталь» со счетом 4:3.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    На голы Кирилла Рассказова, Матвея Мичкова, Сергея Попова и Борны Рендулича гости ответили точными бросками Никиты Макеева, Никиты Коростелева и Адама Лишки.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Макеев — 1 (Ильин), 1:23 — 0:1. Рассказов — 4 (мен., Крощинский), 8:35 — 1:1. Мичков — 5 (Арт.А. Волков, Тянулин), 17:56 — 2:1. Коростелев — 3, 28:14 — 2:2. Попов — 4, 28:24 — 3:2. Лишка — 4 (мен., Седов, Давыдов), 33:10 — 3:3. Рендулич — 9 (Криштоф, Крощинский), 59:08 — 4:3Вратари: Бердин — Шостак (59:15)Штраф: 6 — 6Броски: 28 (10+14+4) — 39 (19+9+11)

    «Сочи» занимает третье место в таблице Западной конференции с 20 очками в 14 матчах. «Северсталь» идет на восьмой строчке с 13 очками в 13 играх.

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