Кокорев: Залетали какие-то шайбы рикошетные

Главный тренерпрокомментировал победный матч с(4:3).

«Нас с победой, болельщиков с победой! Для них, думаю, интересная игра была. Встреча шла волнами — то туда, то сюда. Но для нас она, конечно, нервозной получилась — залетали какие-то шайбы рикошетные. Мы забивали неплохие голы, считаю, старались, бились, выполняли задание. Ещё раз нас с победой, болельщиков с победой!

Залетали случайные голы, а много ли времени потратит тренерский штаб на разбор этой игры? Ну, конечно, мы будем готовиться к следующей игре, но я не сказал про случайные голы. Залетали шайбы после рикошетов. Для хоккея это нормальные шайбы, но где-то мы немножко недоработали, поэтому они и залетали. Здесь всё зависит от нас и нашего настроя. В любом случае сегодня мы были настроены только на победу и дожали в конце. Если не ошибаюсь, за 53 секунды забили гол и выстояли в меньшинстве — это самое основное. Ещё раз всех с победой, болельщиков с победой!» — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи».

«Сочи» занимает третье место в таблице Западной конференции с 20 очками в 14 матчах. «Северсталь» идет на восьмой строчке с 13 очками в 13 играх.