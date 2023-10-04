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    «Мы пошли навстречу игроку». Спортдиректор «Адмирала» о переходе Серебрякова в СКА

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    Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин высказался о переходе голкипера Никиты Серебрякова из стана дальневосточников в СКА.

    Никита Серебряков
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    Никита Серебряков

    «Переговоры не так давно проходили и длились недолго. На нас вышло руководство СКА, и мы пошли навстречу игроку.

    Что касается Иванова и Бучельникова, то это молодые амбициозные игроки, перспективные. Надеемся, что они впишутся в игру команды и помогут нам.

    Наш главный тренер прекрасно знает Аноховского, поэтому мы включили его в обмен», — приводит слова Аверкина ТАСС.

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    • Напомним, что Серебряков был признан лучшим голкипером прошлом сезона КХЛ. Вместе с «Адмиралом» голкипер дошел до 2-го раунда плей-офф, в котором команда уступила «Ак Барсу».

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