«Мы пошли навстречу игроку». Спортдиректор «Адмирала» о переходе Серебрякова в СКА

Спортивный директорвысказался о переходе голкипераиз стана дальневосточников в

«Переговоры не так давно проходили и длились недолго. На нас вышло руководство СКА, и мы пошли навстречу игроку.

Что касается Иванова и Бучельникова, то это молодые амбициозные игроки, перспективные. Надеемся, что они впишутся в игру команды и помогут нам.

Наш главный тренер прекрасно знает Аноховского, поэтому мы включили его в обмен», — приводит слова Аверкина ТАСС.

Напомним, что Серебряков был признан лучшим голкипером прошлом сезона КХЛ. Вместе с «Адмиралом» голкипер дошел до 2-го раунда плей-офф, в котором команда уступила «Ак Барсу».