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    Скабелка: Могли и в основное время выиграть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Нефтехимик
    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал итоги матча с «Нефтехимиком» (6:5 ОТ).

    Андрей Скабелка
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    Андрей Скабелка

    «Очень нужная победа — первое. Второе — неплохо сегодня провели этот матч. Начало, возможно, было за Нижнекамском — по движению. Соперник больше контролировал шайбу. Но со второго периода удалось прибавить. Высокий прессинг был, много забирали шайб в зоне атаки, с этого и создавали моменты.

    Обескураживающее начало для нас было в третьем периоде. Тем не менее хочу ребят поблагодарить, красавцы, не сломали их эти шайбы. Могли и в основное время выиграть. Спасибо, что сражались до конца, склонили чашу весов на свою сторону в овертайме. Поздравляю ребят и благодарю за этот матч», — приводит слова Скабелки официальный телеграм-канал «Нефтехимика».

    «Барыс» с 9 очками после 10 матчей занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 6 баллами в 10 играх располагается на 12-й строчке Востока.

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