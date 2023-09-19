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    Жамнов: Ребята молодцы, вернулись в игру и играли до конца, но чуть-чуть не хватило

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (3:6).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Соперника поздравляю с победой. Молодцы, хорошая команда, продолжает выигрывать. По нашей игре: начали сумбурно, поменяли сочетания из-за травм ребята, наверное, поэтому полностью проспали начало. Уже потом, ребята молодцы, вернулись в игру и играли до конца. Но чуть-чуть не хватило.

    Спорный гол Джиошвили — ключевой момент игры? Ну я понимаю, да, гол Джиошвили… По мне, я не знаю, просто трактовать можно по-разному. С нашей стороны, это не гол. С их стороны — это гол. Я тут комментировать больше ничего не могу. Ясно, что этот гол повлиял. Но даже в этой ситуации ребята играли до конца и в третьем периоде владели инициативой, но пропустили гол, а последний — в пустые ворота. Но повторюсь, что ребята молодцы, играли до конца», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    После этой игры «Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции. «Спартак» занимает 5-ю позицию.

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