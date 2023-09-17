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    «Эвертон» — «Арсенал»«Эвертон» — «Арсенал». Онлайн
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    Немировски: Правильно играли сегодня, но качество льда очень…

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над СКА (2:1) в Санкт-Петербурге/

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Правильно играли сегодня. Где-то надо нам правильно выводить шайбу, говорили-говорили, но что-то не получалось. Но тут много моментов. Качество льда очень… Шайба постоянно прыгала, где-то это мешало», — приводит слова Немировски «Чемпионат».

    Таким образом, СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда Романа Ротенберга занимает предпоследнее, 10‑е место в Западной конференции с 4 очками. «Сибирь» одержала первую победу в основное время в нынешнем сезоне и с 7 очками занимает 7‑е место на Востоке.

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