Немировски: Правильно играли сегодня, но качество льда очень…

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в Санкт-Петербурге/

«Правильно играли сегодня. Где-то надо нам правильно выводить шайбу, говорили-говорили, но что-то не получалось. Но тут много моментов. Качество льда очень… Шайба постоянно прыгала, где-то это мешало», — приводит слова Немировски «Чемпионат».

Таким образом, СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда Романа Ротенберга занимает предпоследнее, 10‑е место в Западной конференции с 4 очками. «Сибирь» одержала первую победу в основное время в нынешнем сезоне и с 7 очками занимает 7‑е место на Востоке.