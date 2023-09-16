«Локомотив» легко обыграл «Куньлунь»

В матче регулярного чемпионата КХЛв гостях обыгралсо счетом 4:0.

За клуб из Ярославля забили Сергей Андронов, Ярослав Лихачев и Григорий Иванов, оформивший дубль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Андронов — 1 (Березкин), 0:26 — 0:1. Лихачев — 2 (Гернат, Шалунов), 3:45 — 0:2. Иванов — 1 (Алексеев), 36:43 — 0:3. Иванов — 2 (Елесин, Алексеев), 44:39 — 0:4Вратари: Джурасик — ИсаевШтраф: 14- 10Броски: 21 (6+7+8) — 35 (12+10+13)

Теперь у обеих команд по восемь очков и они занимают пятое и шестое место в Западной конференции.