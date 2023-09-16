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    «Локомотив» легко обыграл «Куньлунь»

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 4:0.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    За клуб из Ярославля забили Сергей Андронов, Ярослав Лихачев и Григорий Иванов, оформивший дубль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Андронов — 1 (Березкин), 0:26 — 0:1. Лихачев — 2 (Гернат, Шалунов), 3:45 — 0:2. Иванов — 1 (Алексеев), 36:43 — 0:3. Иванов — 2 (Елесин, Алексеев), 44:39 — 0:4Вратари: Джурасик — ИсаевШтраф: 14- 10Броски: 21 (6+7+8) — 35 (12+10+13)

    Теперь у обеих команд по восемь очков и они занимают пятое и шестое место в Западной конференции.

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