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    Кузьменко поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Ванкувер Кэнакс
    Нападающий «Ванкувер» Андрей Кузьменко изъявил желание играть в плей-офф НХЛ.

    Андрей Кузьменко
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    Андрей Кузьменко

    «Второй сезон в НХЛ? Я понимаю, что он будет сложнее. Я хочу выйти в плей-офф, да. Что я могу сделать для команды, так это стать лучше. Хорошо, я набираю много очков, но команда проигрывает. Если я буду играть в защите, это будет лучше для моей команды, да.

    Думаю, у нас хорошая команда. У нас хорошие игроки, много лидеров. Пити, Миллси, Хагги (Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Куинн Хьюз) — великолепные игроки НХЛ. И наш вратарь Тэтчер Демко. Многие другие игроки тоже хорошие парни.

    Для меня это очень интересный сезон и очень интересный сезон для нашей команды, потому что она не молода. Не старая, но и не молодая. В середине карьеры. Это хороший возраст для хорошего сезона», — приводит слова Кузьменко Sportsnet.

    В прошлом сезоне Кузьменко провел 81 матч за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, забил 39 голов и сделал 35 голевых передач. Команда заняла лишь 11-е место в Западной конференции.

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