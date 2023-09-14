«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: счет матча 3:2, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
На голы Дмитрия Кагарлицкого и Станислава Галиева хозяева ответили дублем Вячеслава Лещенко и точным броском Ивана Дроздова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кагарлицкий — 3 (Яшкин, Шипачев), 3:45 — 0:1. Галиев — 2 (Журавлев), 6:24 — 0:2. В. Лещенко — 1 (бол., Хмелевский, Шмелев), 10:04 — 1:2. В. Лещенко — 2 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 32:04 — 2:2. Дроздов — 1 (Бирюков), 54:24 — 3:2Вратари: Самонов — Билялов (57:32)Штраф: 13 — 12Броски: 21 (6+7+8) — 27 (10+5+12)
С 6 очками «Салават Юлаев» занимает 6‑е место в Восточной конференции КХЛ, «Ак Барс» (8 очков) идет на 3‑й позиции.