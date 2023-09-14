ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя Пепе Из трансферного рекорда в свободные агенты: почему Николя Пепе провалился в «Арсенале»
  • 21:47
    • Дубль Рашевского обеспечил «Динамо» победу в дерби с ЦСКА
  • 20:00
    • Официально: Верратти подписал контракт с катарским «Аль-Араби»
  • 19:54
    • Бразилец Бителло в шаге от перехода в «Динамо»
    Все новости спорта

    Рашевский о Гусеве: Он знает, что от него требуется, и свою роль в команде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо ЦСКА СКА
    Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский после разгромной победы над ЦСКА (4:1) заявил, что команда будет готова к предстоящему матчу КХЛ со СКА на 200%.

    Дмитрий Рашевский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Рашевский

    «Гусев — большой мастер, у него есть опыт игры в НХЛ и КХЛ. Он знает, что от него требуется, и свою роль в команде. Для такого опытного и мастеровитого игрока не проблема за короткий срок адаптироваться в новом коллективе.

    Пакетт — обладатель Кубка Стэнли, и по нему видно, что он знает, как играть. Он знает, как играть в большинстве и как действовать в определённых ситуациях, у него огромнейший опыт. А похож ли он на Яшкина по своей манере играть на пятаке — это не в моей компетенции сравнивать.

    Следующий матч с раненым зверем? Мы это прекрасно понимаем. Завтра восстановимся и разберём свои ошибки, и уже будем готовиться к следующему матчу. Каждый раз мы играем только на победу, и конечно же, как и с "Барысом" будем понимать, что эта команда опять же выйдет на 200%», — передает слова Рашевского Чемпионат.

  • «Куньлунь» — лидер Запада, уверенный в себе «Металлург» Мг, невыразительные СКА и ЦСКА
  • КХЛ 2023/24: обзор второй игровой недели
  • 11/09/2023

    • После матча с ЦСКА «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 8-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким получится первое в сезоне «Зеленое дерби»?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • После крупного поражения от «Амура» «Авангард» настроен на уверенную победу
  • «Авангард» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Забьют и те, и другие?
  • «Алашкерт» — «Урарту». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Охдуд — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие