ЦСКА — «Динамо»: счет матча 1:4, обзор голов

обыграло(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «бело-голубых» дублем отметился форвард Дмитрий Рашевский. В этих голах также поучаствовал Никита Гусев, который сделал 2 ассиста. Именно он и забросил еще одну шайбу «Динамо», набрав 3 очка в этом матче.

За 24 секунды до конца «бело-голубые» забросили шайбу в пустые ворота. Форвард команды Егор Петухов сделал счет разгромным — 4:1.

Единственный гол ЦСКА записал на свой счет Андрей Светлаков в большинстве.

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Динамо» 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Голы: Гусев — 2 (бол. Уил, Менелл), 04:19 — 0:1. Светлаков — 1 (бол. Нестеров, Григоренко), 31:39 — 1:1. Рашевский — 2 (Гусев, О'Делл), 39:56 — 1:2. Рашевский — 3 (бол. Пакетт, Гусев), 54:18 — 1:3. Петухов — 1 (ПВ.), 59:36 — 1:4Вратари: Шарыченков — КоноваловБроски: 30 (12+9+9) — 30 (8+12+10)Штраф: 14 — 8

После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада (6 очков). ЦСКА — на 8-й позиции (5).