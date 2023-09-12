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    Леонтьев: Была серия не очень хороших результатов, но парни сплотились, собрались, проявили волю и характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итог матча против «Автомобилиста» (1:0).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Была серия не очень хороших результатов, но парни сплотились, собрались, проявили волю и характер. Важно, что выстояли в меньшинстве против такой команды, здорово сыграл Эмиль Гарипов, он доказал и себе, и всем, что способен на многое. Вся команда сыграла на нужный результат, чемпионат набирает обороты, и важно быть в тренде.

    В третьем периоде соперник, возможно, побежал отыгрываться, и нам пришлось играть на контратаках. Мы всегда стараемся искать счастья у чужих ворот, так получилось, видимо.

    Игра Гайнуллина? Я уже говорил, что будем подтягивать ребят из МХЛ и ВХЛ, двери в нашу команду открыты. Ислам — лимитчик, защитник, неплохо играл в Ижевске, поэтому будет в нашей команде. У него есть способности. Конечно, против бывшей команды игроки всегда особо настраиваются, поэтому Жукенов выделялся. Хотя он всегда выделяется. Надо одинаково на всех настраиваться», — приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    Отметим, что эта победа стала для «Нефтехимика» первой в нынешнем сезоне.

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