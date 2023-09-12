Гатиятулин: «Трактор» опять подвела реализация

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неплохо начали, было движение, создавали моменты. Опять подвела реализация. В формате 5х3 надо, конечно, решать вопрос. Не хватает точной передачи под бросок или самого броска. После повреждения у Виталия Кравцова перешли практически на игру в три звена. Наверное, где-то не хватило сил, чтобы найти этот момент и завершить его.

Со второго периода играли в три звена. Местами уже не хватало свежести и мысли. Разберем матч. Каждая игра — это опыт. Будем двигаться дальше», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

«Лада» набрала 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока». «Трактор» находится на пятой строчке с 5 баллами.