Билялетдинов: Результата добились, но есть что поправить, над чем подумать

Главный тренервысказался относительно победы над минским(2:1 ОТ).

«Непростая игра, соперник создал много сложностей для нас. Ребята старались, я не могу их упрекнуть. Были моменты, когда мы что-то делали неправильно. В целом, результата добились, но есть что поправить, над чем подумать. Главное — выиграли. Билялов — молодец, я бы его отметил, и ребята его поблагодарили. Он много выручал нас, сыграл достойно.

Установка на овертайм? Там некогда её давать. Мы играли овертаймы на предсезонке, ребята знают, как действовать, ничего нового.

Войнов пока на льду катается, но без всего, так скажем. У Галимова чуть получше ситуация, но он пока не готов», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» с 8 очками занимает второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» с 5 баллами располагается на седьмой строчке Запада.