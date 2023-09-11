Разин: В конце повезло

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(2:1).

«Удачное начало. В первом периоде по игре мы где-то даже проигрывали, но удачно забили. Во втором играли лучше, было очень много моментов с нашей стороны. К сожалению, не забили, пропустили контратаку. Третий период — молодцы! Действовали по заданию, Очень дисциплинированно, строго. В конце повезло. Нас с победой!

В третьем периоде с "Витязем" посадил на лавку Никиту Гребёнкина, а сегодня он вышел и забил. Сработало ли это? Конечно, я не думал о том, что если я его посажу, то он из-за этого сегодня злой выйдет. В прошлой встрече были моменты, из-за которых пришлось его посадить. Сегодня он сделал выводы. Я рад за него!» — цитирует Разина «Чемпионат».