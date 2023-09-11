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    Кравец: Надо работать над меньшинством

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    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:5).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Команда боролась, играла в чужой зоне, соперник вообще до ворот не доезжал. А затем три меньшинства и два гола у них. Значит, надо работать над меньшинством. Дальше сократили счёт, но ошиблись и пропустили третий гол. Потом уже полетели вытаскивать игру, получили контратаки и новые голы. Проиграли пятачок сегодня? Проблемы никакой нет, из четырёх матчей сезона мы выиграли три. Сегодняшнее поражение проанализируем.

    Сейчас ребята отдохнут денек, и вернемся к работе. Никого не нужно гнобить, просто по-человечески всё объяснить и исправить. Хорошая команда анализирует поражение и выходит выигрывать следующий матч», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 13 сентября в Новосибирске встретится с «Сибирью». «Авангард» 14 сентября на своем льду сыграет с «Адмиралом».

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