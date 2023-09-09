Скабелка о поражении «Барыса»: Индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам

Главный тренерпрокомментировал неудачную игру своей команды в матче КХЛ с(1:4).

«Достаточно много у нас было брака, не держалась шайба в зоне атаки, мало времени проводили там. Где-то нам удавалось сдерживать "Авангард", где-то переводить в зону атаки. Индивидуальные ошибки привели к голам.

Команда в психологической яме после четырёх поражений? Нет, четыре матча были интересные, хорошие. Хорошая обстановка в команде. Сегодняшний матч из четырёх по качеству где-то… А так, начало сезона. Сегодня отсутствие Скленички с Грантом сказалось», — передает слова Скабелки Чемпионату.

После поражения в матче с «Авангардом» «Барыс» занимает 10-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем матче казахстанская команда встретится с московским «Динамо» 11 сентября.