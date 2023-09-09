1-й таймУкраина — АнглияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Украина — АнглияУкраина — Англия. Онлайн
  • 07:45
    • Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open-2023
  • 16:54
    • Изидор перешел в «Зенит»
    Все новости спорта

    Скабелка о поражении «Барыса»: Индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Авангард
    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал неудачную игру своей команды в матче КХЛ с «Авангардом» (1:4).

    Андрей Скабелка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Скабелка

    «Достаточно много у нас было брака, не держалась шайба в зоне атаки, мало времени проводили там. Где-то нам удавалось сдерживать "Авангард", где-то переводить в зону атаки. Индивидуальные ошибки привели к голам.

    Команда в психологической яме после четырёх поражений? Нет, четыре матча были интересные, хорошие. Хорошая обстановка в команде. Сегодняшний матч из четырёх по качеству где-то… А так, начало сезона. Сегодня отсутствие Скленички с Грантом сказалось», — передает слова Скабелки Чемпионату.

  • «Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных
  • Обзор матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург»
  • 06/09/2023

    • После поражения в матче с «Авангардом» «Барыс» занимает 10-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем матче казахстанская команда встретится с московским «Динамо» 11 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Англии обыграет Украину с разгромным счетом?
  • Украина — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сборная Италии снова проиграет Северной Македонии?
  • Северная Македония — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Белорусы дожмут карлика
  • Андорра — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Украина — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Андорра — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ирландия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Венгрия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие