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    «Заслуженная победа соперника». Ротенберг о поражении СКА в матче с «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ с «Торпедо» (3:4).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хочу поблагодарить болельщиков. Хочу поздравить с победой "Торпедо". Очередной раз хочу обратиться в лигу — ужасный лёд для обеих команд, столько брака, будет лучше, когда будет нормальный лёд, надо над этим работать.

    В конце была судейская ошибка. У "Торпедо" было пять человек на льду, когда сказали, что они будут вчетвером, у них было пять человек минуту на льду. Такие моменты не красят хоккей. А так заслуженная победа соперника», — цитирует Ротенберга официальный сайт КХЛ.

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