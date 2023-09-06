«Заслуженная победа соперника». Ротенберг о поражении СКА в матче с «Торпедо»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ с(3:4).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Хочу поздравить с победой "Торпедо". Очередной раз хочу обратиться в лигу — ужасный лёд для обеих команд, столько брака, будет лучше, когда будет нормальный лёд, надо над этим работать.

В конце была судейская ошибка. У "Торпедо" было пять человек на льду, когда сказали, что они будут вчетвером, у них было пять человек минуту на льду. Такие моменты не красят хоккей. А так заслуженная победа соперника», — цитирует Ротенберга официальный сайт КХЛ.

После этого матча СКА занимает 5-е место в таблице Запада (4 очка). В следующем матче армейцы из Санкт-Петербурга встретятся с «Локомотивом» 8 сентября.