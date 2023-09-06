«Торпедо» — СКА: счет матча 4:3, обзор голов

«Торпедо» — СКА Фото: globallookpress.com
В составе нижегородской команды голами отличились Василий Атанасов, Владислав Фирстов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко.
У СКА шайбы забросили Святослав Гребенщиков, Василий Глотов и Александр Никишин.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Торпедо» — СКА 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).
Голы: Гребенщиков — 1 (Кадейкин), 04:50 — 0:1. Атанасов — 2 (Силаев, Ларионов), 05:16 — 1:1. Фирстов — 1 (бол. Конюшков, Максимов), 23:43 — 2:1. Воронин — 1 (Атанасов, Ларионов), 51:06. 3:1. Глотов — 1 (Алистров, Лайпсик), 56:56 — 3:2. Коваленко — 2 (ПВ.), 58:02 — 4:2. Никишин — 1 (бол. Гальченюк, Толчинский), 59:34 — 4:3Вратари: Кульбаков — МаттссонБроски: 39 (13+13+13) — 32 (6+11+15)Штраф: 10 — 8
После этого матча «Торпедо» занимает 2-е место в таблице Запада (4 очка). СКА — на 4-й позиции (4).