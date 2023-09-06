Фетисов: С Овечкиным много общался летом, настраивал его

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).
«Догонит ли Очевчкин Гретцки? Два по 36, три по 24. С Сашей много общался летом. Настраивал его на то, что он обязан сфокусироваться на достижении. Ведь это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем рекорд Боба Бимона, который в свое время прыгнул на 8.90. И для всех это казался незыблемый результат…
Я считаю, что и рекорд Гретцки побить под силу. Дай бог ему сейчас с его здоровьем», — приводит слова Фетисов «КП Спорт».