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    Фетисов: С Овечкиным много общался летом, настраивал его

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин способен побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

    «Догонит ли Очевчкин Гретцки? Два по 36, три по 24. С Сашей много общался летом. Настраивал его на то, что он обязан сфокусироваться на достижении. Ведь это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем рекорд Боба Бимона, который в свое время прыгнул на 8.90. И для всех это казался незыблемый результат…

  • Овечкин: Надо догонять Гретцки
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    • Я считаю, что и рекорд Гретцки побить под силу. Дай бог ему сейчас с его здоровьем», — приводит слова Фетисов «КП Спорт».

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