Фетисов: С Овечкиным много общался летом, настраивал его

Двукратный олимпийский чемпионсчитает, что капитан «Вашингтона»способен побить рекордпо заброшенным шайбам в НХЛ.

Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Догонит ли Очевчкин Гретцки? Два по 36, три по 24. С Сашей много общался летом. Настраивал его на то, что он обязан сфокусироваться на достижении. Ведь это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем рекорд Боба Бимона, который в свое время прыгнул на 8.90. И для всех это казался незыблемый результат…

Я считаю, что и рекорд Гретцки побить под силу. Дай бог ему сейчас с его здоровьем», — приводит слова Фетисов «КП Спорт».