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    Овечкин: Надо догонять Гретцки

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    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о планах по голам на сезон.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Забью ли 40? Ну как я могу сказать, сколько забью? Сколько забью, столько и получится. 50 — это хорошо, конечно. Гретцки сегодня не забил? На месте, да? Надо догонять.

    У меня все клюшки с двух последних сезонов есть. Каждое очко, каждый гол — шайбу забираю. Это память. Потом здесь откроем красивый музей. Для болельщиков, для простых людей, которые захотят посмотреть, всё будет доступно.

    Сколько у меня шайб? Ну вот в прошлом году я забросил 50, в этом — 40… Сколько, 42? Мы делаем стенд. Красиво получится. У меня в Вашингтоне есть подвал целый. Здесь, в Москве, когда сделаем академию, там сделаем специальный музей», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

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