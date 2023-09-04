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    «Ак Барс» благодаря дублю Яшкина победил «Трактор»

    «Ак Барс» — «Трактор»: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Трактор» со счетом 5:3.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    У казанцев голами отличились Дмитрий Кагарлицкий, Артем Лукоянов, Александр Радулов и Дмитрий Яшкин (дважды). За челябинцев забивали Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Никита Сошников.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
    Голы: Ткачев — 1 (Бурдасов, Сошников), 0:34 — 0:1. Бурдасов — 2 (бол., Дер-Аргучинцев), 17:52 — 0:2. Кагарлицкий — 2 (Адамчук, Шипачев), 21:17 — 1:2. Сошников — 1 (Калинин, Карпухин), 23:43 — 1:3. Лукоянов — 1 (Юдин, Журавлев), 36:02 — 2:3. Яшкин — 2 (Лямкин, Кагарлицкий), 41:44 — 3:3. Яшкин — 3 (бол., Шипачев, Радулов), 54:24 — 4:3. Радулов — 2 (бол., Яшкин, Семенов), 59:52 — 5:3Вратари: Билялов — Фукале (58:48 — 59:41)Штраф: 10 — 4Броски: 30 (7+10+13) — 27 (12+10+5)

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Ак Барс» примет «Сочи».

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