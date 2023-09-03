Федотов: Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ

Голкипервысказался о своем участии в матче КХЛ с(2:5).

«Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ. Было понимание, что играть я буду, что рано или поздно всё закончится — это самое главное. Мне надо было быть готовым к этому, и я спокойно готовился к сезону. Сейчас потихоньку выкатываемся.

Когда мне стало известно, что буду играть? Да в СМИ уже всё сказали. Президент клуба говорил, что буду играть. Я только готовился. Нахожусь в процессе набора формы, у нас есть график, которого мы поддерживаемся. Сейчас я готов процентов на 70-75, нужен игровой тонус», — цитирует Федотова «РИА Новости Спорт».