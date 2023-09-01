IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ

Международная федерация хоккея (IIHF) выступила с заявлением относительно участия вратаряв матче Континентальной хоккейной лиги против

«Поскольку ЦСКА и ФХР разрешили Ивану Федотову участвовать без действительного трансфера, как того требует раздел II ст. 3.5 международного регламента трансферов, IIHF наложит штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков на Федерацию хоккея России за разрешение игроку играть без трансфера.

Если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, IIHF передаст дело в дисциплинарный совет IIHF, который будет иметь право применить дополнительные санкции к соответствующим вовлеченным сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России», — говорится в заявлении на официальном сайте IIHF.