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    IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ

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    Международная федерация хоккея (IIHF) выступила с заявлением относительно участия вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче Континентальной хоккейной лиги против «Ак Барса».

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Поскольку ЦСКА и ФХР разрешили Ивану Федотову участвовать без действительного трансфера, как того требует раздел II ст. 3.5 международного регламента трансферов, IIHF наложит штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков на Федерацию хоккея России за разрешение игроку играть без трансфера.

    Если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, IIHF передаст дело в дисциплинарный совет IIHF, который будет иметь право применить дополнительные санкции к соответствующим вовлеченным сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России», — говорится в заявлении на официальном сайте IIHF.

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