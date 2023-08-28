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    Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил список лучших действующих вратарей.

    Андрей Василевский
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    Андрей Василевский

    На первом месте расположился Андрей Василевский («Тампа»), на второй строчке Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), замыкает тройку Илья Сорокин («Айлендерс»). Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев занял восьмое место.

    Полностью рейтинг выглядит следующим образом.
    • 1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
    • 2. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
    • 3. Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс«).
    • 4. Коннор Хеллебайк (»Виннипег«).
    • 5. Юусе Сарос (»Нэшвилл«).
    • 6. Линус Улльмарк (»Бостон«).
    • 7. Джейк Эттингер (»Даллас«).
    • 8. Александр Георгиев (»Колорадо«).
    • 9. Филип Густавссон (»Миннесота«).
    • 10. Тэтчер Демко (»Ванкувер«).
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