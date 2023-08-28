Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ

Андрей Василевский Фото: globallookpress.com
На первом месте расположился Андрей Василевский («Тампа»), на второй строчке Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), замыкает тройку Илья Сорокин («Айлендерс»). Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев занял восьмое место.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом.
- 1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
- 2. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
- 3. Илья Сорокин (Нью-Йорк Айлендерс«).
- 4. Коннор Хеллебайк (»Виннипег«).
- 5. Юусе Сарос (»Нэшвилл«).
- 6. Линус Улльмарк (»Бостон«).
- 7. Джейк Эттингер (»Даллас«).
- 8. Александр Георгиев (»Колорадо«).
- 9. Филип Густавссон (»Миннесота«).
- 10. Тэтчер Демко (»Ванкувер«).