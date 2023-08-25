«Был не в своей тарелке». Радулов рассказал о самом нервном матче в карьере

Нападающийзаявил, что матч между Россией и Канадой на Олимпиаде в Ванкувере был самым нервным в его карьере.

«Давил ли груз ответственности в плей-офф КХЛ, что я лидер и должен вести команду за собой? Все эти нервы остаются где-то в раздевалке. Когда выхожу на лёд и начинается игра, я не думаю о посторонних вещах.

Оно само как-то уходит куда-то. Может быть, нервозность возвращается, когда сидишь на лавке. Но как только я снова на льду, то ни о чём об этом не думаю. Это всё мешает и отвлекает.

Бывали ситуации, когда из-за нервов игра не шла? Знаете, был один такой момент, который я очень хорошо помню. Это был 2010-й год, Олимпиада в Ванкувере, когда мы вышли играть против канадцев.

Это, наверное, единственный момент в моей карьере, когда меня до игры прям трясло. Я очень сильно переживал и нервничал. Был абсолютно не в своей тарелке — и в раздевалке перед матчем, и уже на льду по ходу самой игры. После того матча у меня всё это ушло», — цитирует Радулова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в матче четвертьфинала Олимпиады 2010 года сборная Канады разгромила Россию со счетом 7:3. Радулов в той встрече не отметился результативными действиями.