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    «Барыс» победил «Нефтехимик» в предсезонном матче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Нефтехимик
    «Барыс» одолел «Нефтехимик» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 3:1.

    «Барыс» победил «Нефтехимик» в предсезонном матче
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    «Барыс» победил «Нефтехимик» в предсезонном матче

    В составе команды из Казахстана все три шайбы забросил Роман Старченко. Единственны гол гостей забил Илья Хохлов.

    В следующем матче «Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в «регулярке» КХЛ 2 сентября.

    Хоккей Товарищеские матчи. Клубы
    «Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Старченко — 1, 16:47 — 1:0. Старченко — 2 (Полохов), 33:43 — 2:0. Старченко — 3 (бол., Скленичка, Шестаков), 51:32 — 3:0. Хохлов — 1 (мен.), 52:45 — 3:1Вратари: Шутов — ТихомировШтраф: 33-9Броски: 24 (7+10+7) — 33 (8+15+10)

    «Нефтехимик» в этот же день откроет сезон матчем с «Динамо» Минск.

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