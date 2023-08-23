СКА — «Сочи»: счет матча 4:3, обзор голов

обыграл(4:3) в рамках турнира имени Николая Пучкова.

Номинальные гости вели в счете 0:2 еще в 1-м периоде. Отличились Артём Аляев и Борна Рендулич.

Уже во 2-м отрезке матча СКА сравнял счет. 2 гола на счету Ивана Зинченко и Владимира Алистрова.

В 3-м периоде петербургская команда и вовсе вышли вперед, забив 2 гола. Отличились Дмитрий Бучельников и Александр Никишин.

Последний гол «Сочи» забил также в 3-м периоде, отличился Артём Николаев.

Турнир имени Николая Пучкова. СКА — «Сочи» 4:3 (0:2, 2:0, 2:1). Голы: Аляев — 1 (Корягин, Николаев), 07:27 — 0:1. Рендулич — 1 (Петьков, Грэм), 14:02 — 0:2. Зинченко — 1 (Федотов, Демидов), 28:10 — 1:2. Алистров — 1 (бол. Сергеев), 39:54 — 2:2. Бучельников — 1 (Алистров), 49:57 — 3:2. Николаев — 1 (Сероух), 53:04 — 3:3. Никишин — 1 (Глотов), 58:38 — 4:3Вратари: Иванов — БердинШтраф: 4 — 14

В следующем матче СКА сыграет с «Сибирью» 25 августа, а «Сочи» встретится в тот же день с «Автомобилистом».