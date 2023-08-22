Нестеров: Хоккей — спорт № 1 в России, а не футбол

Капитан ЦСКАрассказал, какое место в российском спорте занимает футбол.

«Летом отдохнул нормально — был в Дубае, в Турции, на лодке катался с друзьями. Они у меня на Кипре живут. Ездил в Стамбул на финал Лиги чемпионов.

Кстати, я футбол особо не смотрю. Но всегда была мечта — съездить на Лигу чемпионов, и вот возможность появилась. Мы полетели с Мишей Григоренко, был Каприз [Кирилл Капризов] с братом, Сашу Овечкина видели, еще приезжал Малыч [Евгений Малкин]. То есть хоккейный народ собрался.

Сам футбол, если честно, не впечатлил. "Манчестер Сити" победил всего лишь 1:0. Ну что это такое? Но атмосфера была классная! Полный стадион, фанаты, движуха что надо.

Хоккей у нас № 1. Просто посмотрите, кто что выигрывал — этим все сказано. У хоккеистов есть золото Олимпиады, чемпионатов мира. Уровень мастерства у наших футболистов ниже, чем у лучших игроков планеты. Это тоже очевидно. А в хоккее наши звезды на виду. Вообще, я футбол не очень люблю. И даже практически в него не играю. Легко можно травму получить.

Если бы финал Лиги чемпионов проходил в Европе, я бы туда даже не полетел. Долго с этими пересадками… Согласился, потому что был прямой рейс до Турции», — приводит слова Нестерова «Матч ТВ».

Напомним, в финале Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» выиграл у миланского «Интера» со счетом 1:0 благодаря голу испанца Родри.