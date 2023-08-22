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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
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    Федоров: Завоевать третий Кубок Гагарина подряд — это и сложно, и реально

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о перспективах команды выиграть третий Кубок Гагарина подряд.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Завоевать третий Кубок Гагарина подряд — это и сложно, и реально. Дальше мы можем говорить всё что угодно. Хоккей — игра честная, срезал угол — результата не будет, если обработал — будет.

    Мы любим выигрывать, радовать болельщиков. У нас хорошая команда, которую нам удалось сохранить. Почему бы нет, мечтать никто не запрещает.

    У нас достаточно новичков, которые пришли из ВХЛ, молодежной команды. Мы продолжаем развивать это направление в связи со сложившейся обстановкой. Мы рассчитываем на своих парней.

    Что удивительно, все ребята, которых мы пригласили на сборы, показывают феноменальный уровень. Они понимают, что на них реально рассчитывают. Фаворит — ЦСКА, а жизнь рассудит», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

    Напомним, что ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в сезонах 2021/2022 и 2022/2023. В прошлом сезоне армейцы выиграли в серии с «Ак Барсом» (4:3 в серии).

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