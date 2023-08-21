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    Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Проиграли из-за индивидуальных ошибок

    Хоккей Нефтехимик Авангард
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче с «Авангардом» (4:5 ОТ) на предсезонном Кубке Блинова.

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Отличный боевой матч, хорошие моменты создавали команды, много голов, думаю, зрителям понравилось. Нам есть над чем подумать, матч был выигрышный, но проиграли из-за индивидуальных ошибок.

    Много удалений у нас, неплохо отыграли в меньшинстве. Считаю, что достойно сражались сегодня. В овертайме заменили вратаря, чтобы поиграть "5 на 3", так шансы возрастают.

    Тройка Дергачёва выходила номинально третьей, но это ни о чём не говорит. Потенциал у Якупова есть, как и у любого игрока в КХЛ. Считаю, что Наиль будет прогрессировать в любом возрасте, он хорошо работает на предсезонке.

    У нас Наиль изначально играл в других сочетаниях, но к сегодняшнему дню они пришли именно в таком сочетании. Тут нет никакой подноготной, что все игроки этого звена в прошлом сезоне играли в "Авангарде" и готовились в таком сочетании именно к Омску», — передает слова Леонтьева Чемпионат.

    В следующем матче «Нефтехимик» встретится с «Салаватом Юлаевым» 22 августа в рамках Кубка Блинова.

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