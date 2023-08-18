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    Федоров оценил перекрестный плей-офф в КХЛ

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о введении перекрестного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Первое — новизна, второе — ты играешь против команд, которые ты видишь два‑три раза в сезоне, третье — без критики в адрес лиги не обойтись, но она такая, лёгкая — зачем, почему? Вопрос больше к лиге. Идея интересная, но хотелось бы больше подумать о пацанах, которые будут играть в хоккей 68 игр, а не меньше.

    Наша огромная родина, игры в разных часовых поясах, перелеты, — все это накладывает определенный отпечаток как эмоций, так и усталости. Тут можно рассуждать очень долго», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

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