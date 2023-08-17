«Витязь» — «Динамо»: счет матча 1:2, обзор голов

Сначала московская команда забила 2 гола. Отличились нападающие Егор Петухов и Джордан Уил. Единственный гол в составе «Витязя» забил форвард Владимир Галузин.
Товарищеские матчи (клубы).
«Витязь» — «Динамо» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
Голы: Петухов — 1 (Мартынов, Миронов), 00:38 — 0:1. Уил — 1, 23:11 — 0:2. Галузин — 1 (бол. Кара, Тимашов), 57:21- 1:2Вратари: Шикин — МоторыгинБроски: 30 (9+8+13) — 26 (9+11+6)Штраф: 2 — 19
В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 24 августа, а «Витязь» сыграет 19 августа с «Куньлунем».