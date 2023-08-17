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    «Динамо» обыграло «Витязь» в товарищеском матче

    «Витязь» — «Динамо»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Динамо Витязь
    «Динамо» одержало победу над «Витязем» (2:1) в рамках товарищеского поединка.

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    Сначала московская команда забила 2 гола. Отличились нападающие Егор Петухов и Джордан Уил. Единственный гол в составе «Витязя» забил форвард Владимир Галузин.

    Товарищеские матчи (клубы).
    «Витязь» — «Динамо» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
    Голы: Петухов — 1 (Мартынов, Миронов), 00:38 — 0:1. Уил — 1, 23:11 — 0:2. Галузин — 1 (бол. Кара, Тимашов), 57:21- 1:2Вратари: Шикин — МоторыгинБроски: 30 (9+8+13) — 26 (9+11+6)Штраф: 2 — 19

    В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 24 августа, а «Витязь» сыграет 19 августа с «Куньлунем».

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