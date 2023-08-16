Губерниев: Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, то это будет достижение всех времен и народов

Комментатороценил шансы форвардапобить рекорд

«Александр Овечкин пытается побить рекорд Гретцки, и если он это сделает, на что мы очень надеемся, то это будет достижение всех времен и народов. Уэйн Гретцки — это абсолютная икона мирового хоккея. И побить его достижения — событие планетарного масштаба.

Так что задача почти невыполнимая, но шанс есть, он есть всегда. Так что пожелаем Александру удачи. Овечкин еще пару лет сыграет, я думаю, ему этих пару лет должно хватить», — цитирует Губерниева News.ru.