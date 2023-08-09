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    Зарипов высказался о своем будущем

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов высказался о том, что «Ак Барс» выведет его номер из обращения. Также хоккеист ответил на вопрос о своем будущем.

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    «Первый в истории вывод номера из обращения в истории "Ак Барса"? На самом деле, откуда вы это знаете? У меня такой информации нет. Я так понимаю, что клуб готовит сюрприз. И, конечно, я очень благодарен руководству клуба и республики за то, что они так высоко оценили мой труд и мой вклад.

    Кем вижу себя в будущем? Ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день я пока всё провожу на релаксе и немного выдыхаю после длительной карьеры. Но мы находимся в тесном контакте с клубом, происходит хорошее общение. Думаю, что в ближайшем будущем мы открыто пообщаемся с руководством клуба. Скажу лишь, что мне очень хочется остаться в хоккее и остаться в развитии хоккея Татарстана», — цитирует Зарипова «Чемпионат».

    В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, но проиграл московскому ЦСКА.

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