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    Билялетдинов о Зарипове: Один из самых креативных хоккеистов, которых я видел

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о совместной работе с легендой казанского клуба нападающим Данисом Зариповым.

    Зинэтула Билялетдинов и Данис Зарипов
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    Зинэтула Билялетдинов и Данис Зарипов

    «Когда я пришёл в "Ак Барс", он уже играл здесь. Очень мобильный игрок — хорошее движение, катание быстрое. В то время он только начинал играть в тот хоккей, в который хотел.

    Потом он повзрослел, и, когда я поставил его в звено к Морозову и Зиновьеву, Данис здорово раскрылся, и тройка получилась очень удачной, хорошей.

    Думаю, это один из самых креативных хоккеистов, которых я видел. Он делал очень непредсказуемые вещи, его фантазия была уникальной — мог сотворить такое, что не каждому вообще в голову придёт. В плане креатива он был очень силён.

    Пожелания самые добрые — чтобы он нашёл себя, потому что после хоккея надо перестраиваться на другую жизнь. Хотелось бы, чтобы он себя нашёл, и нашёл в хоккее — это его родное, он многие годы отдал хоккею. Думаю, он и сам это понимает, и от хоккея не уйдёт никуда», — цитирует Билялетдинова сайт КХЛ.

    Напомним, что 9 августа состоится прощальный матч Даниса Зарипова на «Татнефть Арене», где помимо экс-капитана «Ак Барса» сыграют Александр Овечкин, Алексей Морозов, Сергей Мозякин и другие звезды российского хоккея.

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