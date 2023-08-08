Билялетдинов о Зарипове: Один из самых креативных хоккеистов, которых я видел

Главный тренеррассказал о совместной работе с легендой казанского клуба нападающим

«Когда я пришёл в "Ак Барс", он уже играл здесь. Очень мобильный игрок — хорошее движение, катание быстрое. В то время он только начинал играть в тот хоккей, в который хотел.

Потом он повзрослел, и, когда я поставил его в звено к Морозову и Зиновьеву, Данис здорово раскрылся, и тройка получилась очень удачной, хорошей.

Думаю, это один из самых креативных хоккеистов, которых я видел. Он делал очень непредсказуемые вещи, его фантазия была уникальной — мог сотворить такое, что не каждому вообще в голову придёт. В плане креатива он был очень силён.

Пожелания самые добрые — чтобы он нашёл себя, потому что после хоккея надо перестраиваться на другую жизнь. Хотелось бы, чтобы он себя нашёл, и нашёл в хоккее — это его родное, он многие годы отдал хоккею. Думаю, он и сам это понимает, и от хоккея не уйдёт никуда», — цитирует Билялетдинова сайт КХЛ.

Напомним, что 9 августа состоится прощальный матч Даниса Зарипова на «Татнефть Арене», где помимо экс-капитана «Ак Барса» сыграют Александр Овечкин, Алексей Морозов, Сергей Мозякин и другие звезды российского хоккея.