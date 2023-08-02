Кудашов: Пошел какой-то миф, что Гусев не режимщик, хочу сразу эти вещи отсечь

Главный тренер московскоговысказался о нападающем

«Как компенсировать невысокую скорость Гусева? Помимо Гусева, в пятёрке будет ещё четыре человека, которые могут давать скорость. Когда все просто бегут — это тоже не всегда хорошо. Баланс важен во всём.

Что нужно сделать, чтобы нивелировать недостатки Гусева? Какие недостатки? Пошёл какой-то миф, что он не режимщик! Посмотрите, как он тренируется. Он везде успевает, держит удар, создаёт моменты. Я хочу сразу эти вещи отсечь. Что за ерунда вокруг него пошла? У Владимира Васильевича спросите, который за всеми смотрит.

Нужны ли Гусеву два динамичных игрока рядом, чтобы он был эффективен? Это не только Никите нужно. Но и Каблукову, например. Мы ему дали двух быстрых игроков и Гусеву дадим, если надо. У него есть свои сильные стороны, на которых он играет. Нужно развивать сильные стороны игрока, а не слабые», — цитирует Кудашова Sport24.