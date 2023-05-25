Ткачук: «Флорида» заслужила выход в финал, и уж точно это не далось нам легко

Нападающий «Флориды»высказался после победы над «Каролиной» (4:3) в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли.

Напомним, что форвард забросил победную шайбу за пять секунд до конца третьего периода встречи. «Флорида» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Мы заслужили выход в финал, и уж точно это не далось нам легко. С прошлого июля, с момента, как я оказался в "Флориде", все было невероятно. Я надеюсь, мы сможем успешно закрыть этот прекрасный сезон», — цитирует Sportsnet Ткачука.

В финале Кубка Стэнли «пантеры» сыграют с победителем противостояния «Вегас» — «Даллас».

«Флорида» второй раз в истории сыграет в финале Кубка Стэнли. Клуб основан в 1993 году. В 1996-м он добрался до финала, где в четырех матчах уступил «Колорадо».