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    Бобровский прокомментировал победу над «Каролиной»

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    Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от победы в третьем матче финала Восточной конференции НХЛ над «Каролиной» (1:0).

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    34-летний россиянин в этой игре отразил все 32 броска по своим воротам и стал первой звездой встречи. Также он впервые в карьере оформил «сухарь» в матче плей-офф.

    «Мы довольны победой, но следующая игра будет очень важной. У них отличная команда, отличные игроки. Это будет еще одна битва, мы определенно рады этому.

    Кричалки в мою честь? Это заставляет меня радоваться и ценить момент. Наши болельщики — самые лучшие. Мы рады подарить им победу сегодня», — приводятся слова Бобровского журналист Джеймсона Олива.

    «Флорида» ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч противостояния состоится 25 мая.

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