Бобровский прокомментировал победу над «Каролиной»

Голкипер «Флориды»поделился впечатлениями от победы в третьем матче финала Восточной конференции НХЛ над «Каролиной» (1:0).

34-летний россиянин в этой игре отразил все 32 броска по своим воротам и стал первой звездой встречи. Также он впервые в карьере оформил «сухарь» в матче плей-офф.

«Мы довольны победой, но следующая игра будет очень важной. У них отличная команда, отличные игроки. Это будет еще одна битва, мы определенно рады этому.

Кричалки в мою честь? Это заставляет меня радоваться и ценить момент. Наши болельщики — самые лучшие. Мы рады подарить им победу сегодня», — приводятся слова Бобровского журналист Джеймсона Олива.

«Флорида» ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч противостояния состоится 25 мая.