Бобровский прокомментировал победу над «Каролиной»

Сергей Бобровский Фото: globallookpress.com
34-летний россиянин в этой игре отразил все 32 броска по своим воротам и стал первой звездой встречи. Также он впервые в карьере оформил «сухарь» в матче плей-офф.
«Мы довольны победой, но следующая игра будет очень важной. У них отличная команда, отличные игроки. Это будет еще одна битва, мы определенно рады этому.
Кричалки в мою честь? Это заставляет меня радоваться и ценить момент. Наши болельщики — самые лучшие. Мы рады подарить им победу сегодня», — приводятся слова Бобровского журналист Джеймсона Олива.
«Флорида» ведет в серии со счетом 3-0. Следующий матч противостояния состоится 25 мая.